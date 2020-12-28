T24 LogoT24 Logo
Çevre

DOĞADER'dan "Bursalıların sağlığı tehdit altında" uyarısı: Baraja 22 dağ köyünün foseptik suları akıyor

28 Aralık 2020 10:50

Bölge halkının şikâyetleri üzerine baraj havzasını inceleyen Bursa Doğayı ve Çevreyi Koruma Derneği (DOĞADER) ekibi, kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan Nilüfer ve Doğancı barajına 22 dağ köyünün foseptik sularının aktığını tespit etti.

Sözcü'den Halil Ataş imzalı habere göre, DOĞADER Genel Sekreteri Sedat Güler, “Nilüfer ve Doğancı baraj havzasında bölgedeki 22 dağ köyünün evsel ve kanalizasyon atık suyu borular ile barajı besleyen derelere, oradan da barajlara gidiyor” dedi.

“Depolar taşmış, arıtmalar çalışmıyor”

Bazı köylerde yapılmış atık su depolarının taşmış olduğunu gördüklerini söyleyen Sedat Güler, “Atık su deposu olmayan köylerin boruları da derelere verilmiş. Bazı köylerde yapılan arıtmalar da çalışmıyor” ifadelerini kullandı.

“Acilen koruma altına alınmalı”

“Zaten var olan kuraklık nedeni ile barajlarımızı besleyen azalmış su kaynakları da bu atıklarla kirleniyor” diyen Güler, “Bursa’yı yöneten kurumların, Bursa halkının sağlığı için acilen barajı besleyen derelerimizi koruma altına alması gerekiyor” diye konuştu.

ETİKETLER

bursadoğaderhaberfoseptik
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24