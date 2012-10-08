Doğadan uzaklaşmak alerji yapıyor

İngiliz bilim insanları, alerji ve bağışıklık sistemiyle ilgili bazı hastalıkların asıl sebebinin, topraktan, doğadan uzak yaşam olduğunu ortaya çıkardı.

Alerji ve astım, tüm dünyada hızla artıyor. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, Avrupa'da 1999-2004 yılları arasında astım vakaları yüzde 5 ile 20 arttı. Dünyada yüz milyonlarca kişi saman nezlesinden muzdarip, 300 milyon da astım hastası var.

Önceden alerjiye aşırı steril ortamlarda büyümenin yol açtığı tahmin ediliyordu. Ancak İngiltere'de yapılan araştırma bu kanıyı çürütecek nitelikle. Londra'da Temizlik ve Tropikal Tıp Okulu ile Ev Temizliği Bilimsel Forumu tarafından yürütülen ortak araştırmaya göre, asıl sebep, doğada bulunan bazı mikroorganizmaların ortadan kalkışı.

Prof. Sally Bloomfield, bunun sebebinin bağışıklık sistemimize katkısı olan mikroorganizmaların, kentleşme ile birlikte azalması, hatta ortadan kalkması olduğunu belirtti. Bloomfield sözlerini şöyle sürdürdü: “İnsanlar binlerce yıl önce henüz avcılık dönemindeyken, bağışıklık sistemleri oluşurken, çeşitli mikroorganizmalara maruz kaldılar. Bağışıklık sistemleri bu mikroorganizmalarla, mikroplarla birlikte gelişti.”

İnsanları alerjiden ve diğer bağışıklık sistemi hastalıklarından koruyan mikroorganizmalar, kırsal kesimde bulunuyordu. Kentleşmeyle birlikte hastalıklar da tetiklendi. Zira kentlerde yaşayan mikroorganizmalar, kırsal kesimden farklı.

Bilim insanları, sadece alerjinin değil, diyabet, MS ve kronik inflamasyon hastalıklarındaki artışı da bu eski mikroorganizmaların yokluğuna bağlıyor.

Hangi mikroorganizmaların yokluğunun alerjiye ve astıma yol açtığının henüz tespit edilemediğini belirten bilimciler, bunlar ortaya çıkarılıncaya kadar temizlikten taviz verilmemesi gerektiğini belirtiyor.