Doğaçlama tiyatro grubu Mahşer-i Cümbüş 26 Haziran'da yeniden sahnede

Pandemi sonrası tiyatro sahnelerinin yeniden açılmasıyla birlikte doğaçlama tiyatronun temsilcisi Mahşer-i Cümbüş de sahneye dönüyor. Ekip, 26 Haziran'da seyirciyle buluşacak.

Doğaçlama tiyatronun önemli temsilcilerinden Mahşer-i Cümbüş, 26 Haziran Cumartesi günü saat 19.00’da Trump Sahne’de tiyatroseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Kurulduğu günden bu yana Ankara ve İstanbul başta olmak üzere birçok ilde gösteriler sergileyen ve festivallere katılan interaktif doğaçlama grubu Mahşer-i Cümbüş, izleyenlere eğlenceli anlar vadediyor.