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Doğa Şahan'a sahip çıktı

Doğa Rutkay, Şahan Gökbakar'ın Berrak Tüzünaç'la çekilen samimi görüntülerinin ardından yapılan eleştirilere twitterdaki sayfasından cevap verdi.

18 Temmuz 2010 03:00

T24 - Doğa Rutkay, Şahan Gökbakar'ın Berrak Tüzünaç'la çekilen samimi görüntülerinin ardından yapılan eleştirilere twitterdaki sayfasından cevap verdi.

Rutkay twitter’ına Gökbakar’a yönelik ağır eleştiriler yazanlara tepki gösterdi. Gökbakar’la 4.5 yıl aşk yaşadığını belirten Rutkay, “Yok tacizciymiş, yok Şahin K.’ymış. Bunlar bana çirkin geliyor. Bekâr adam, istediğini yapar kardeşim, kime ne? Eski erkek arkadaşım bana el bebek, gül bebek bakmıştır. Ona laf etmem, ettirmem de. Edeni de en yakın arkadaşım olsa hayatımdan çıkarırım” dedi.

Rutkay, twitter’da Gökbakar için ‘geçirme yorum’ yapanları hemen kendi sayfasında engellediğini de söyledi. Gökbakar’dan geçen yıl ayrıldıklarında “Memleketin bütün güzel kadınlarıyla sana inat birlikte olacağım, göreceksin” diye mesaj aldığı öne sürülen Rutkay, bu konuyla ilgili olarak da “Kavga sırasında karşılıklı kızgınlıkla söylenmiş şeyler olabilir. Beni tehdit etmiş falan değil” diye konuştu.


‘Benİm de başıma gelebilirdi’

Şahan Gökbakar’ın fotoğraflarıyla ilgili yorum yapmayacağını söyleyen Rutkay, “Aynı şey benim başıma da gelebilirdi. Dünyada da starlar böyle yaşıyor. Onların da başına böyle bir sürü olay geliyor. Bu durumda onu arayıp böyle bir konuya da girmem ama bana düşen yaşadığım şeye sahip çıkmak. Onunla dostluğum sürse de, sürmese de bana böyle davranmak yakışır. Eminim aynı şeyi o da bana yapardı” dedi.


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