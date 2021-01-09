Doğa harikası bölgeye JES izni; sondaj çalışması yapılacak!

Aydın’da tarım ve orman alanlarını tehdit eden jetotermal santralları (JES) şimdi de turizm bölgelerine gözünü dikti. HT firması tarafından Didim’in Fevzipaşa ve Akköy mahallelerinde "Termal Turizm ve Sera Amaçlı Jeotermal Kaynak Arama Sondajı" projesi planlanıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na iki ayrı proje başvurusu yapan şirket, projenin toplam bedelinin yaklaşık 1 milyon TL olduğunu belirtti.

Birgün gazetesinden Aycan Karadağ'ın haberine göre; Fevzipaşa Mahallesi’nde yapılması planlanan proje için 660 metrekarelik alanda yaklaşık 500 metre derinliğinde bir adet sondaj arama çalışması yapılacak.

Yerleşim bölgelerine çok yakın

Sondaj alanı içerisinde yer alan Akbük Köyü bölgenin en önemli turizm alanlarından biri. Hazine arazisinde yapılacak sondajın çevresinde tarım alanları ve yerleşim yerleri bulunuyor, sondaj yerine en yakın yerleşim yeri 170 metre mesafe uzaklıkta.

Akköy’de ise 320 metrekare alanda yaklaşık 500 metre derinliğinde 2 adet sondaj çalışması yapılması planlanıyor. Yine Hazine arazisinde planlanan projenin alanı; doğal sit, kentsel yerleşik, orman ve tarım alanı olarak geçiyor. En yakın yerleşim yeri 200 metre mesafede yer alıyor.



Büyük Menderes Havzası sınırları içerisinde yer alan havza, kuzeyde Samson Dağı, Cevizli Dağı, Elma Dağı ve Murat Dağı; doğuda Sandıklı Dağları, güneyde Madran Dağı, Babadağ ve Bozdağ; batıda ise Ege Denizi ile çevrili olması dikkat çekti.