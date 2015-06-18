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Kültür-Sanat

Documentarist'te ödüller; 'Motör', 'Koloni' ve 'Su Bedevileri'ne

FIPRESCI jürisi, tercihini yine Türkiye yapımı bir filmden yana yaptı

18 Haziran 2015 16:01

Documentarist 8. istanbul Belgesel Günleri'nin ödülleri belli oldu.

Festival, Johan van der Keuken Yeni Yetenek Ödülü'nü Gürcan Keltek'in Kıbrıs'taki kayıplar üzerine gerçekleştirdiği "Koloni" adlı filmi kazandı.

Özgür MumcuVeton NurkollariAslı Özgen-Tuncer, Reyan Tuvi ve Seren Yüce'den oluşan jüri, Ömer Güneş'in "Su Bedevileri" adlı kısa belgeselini de mansiyon ödülüne değer gördü.

 

 

Arab Loutfi, Bojidar Manov ve Çağdaş Günerbüyük'ten oluşan FIPRESCI jürisi ise ödülünü Cem Kaya'nın "Motör: Kopya Kültürü & Popüler Türk Sineması" adlı filmine verdi. Türkiye-Almanya yapımı belgesel Yeşilçam'ın avantür döneminin kopyalama geleneğini anlatıyor. 

"Motör"ün, ödülün uluslararası adayları arasından sıyrılarak FIPRESCI Eleştirmenler Ödülü'nü kazanmasıyla, geçen yıl olduğu gibi FIPRESCI jürisi tercihini yine Türkiye yapımı bir filmden yana yapmış oldu.

Sanatseverler ile belgeselleri buluşturan etkinlik, bu akşam (18 Haziran 2015) yapılacak ödül ve kapanış töreniyle sonlanacak. Ödüller, SALT Beyoğlu'nda "Sesli Moana"nın özel gösterimi öncesinde yapılacak törenle 17.00'de sahiplerine verilecek.

 

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