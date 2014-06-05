Documentarist'te konuk ülke Suriye

7 - 12 Haziran 2014 tarihleri arasında gerçekleşecek Documentarist 7. İstanbul Belgesel Günleri'nin bu yıl konuk ülkesi Suriye. Hamiş Suriye Kültür Evi ortaklığıyla hazırlanan "Mercek Altında Suriye" bölümünde, altı filmle ülke gerçeği belgeselci gözüyle masaya yatırılacak, Suriyeli sinemacıların katılımıyla bir de panel düzenlenecek.

Belgeselci Lilibeth Rasmussen, Suriyeli sinemacı Nidal Hassan'la ortak bir film yapmak üzere 16 Mart 2011'de Şam'a ayak bastığında Suriye'de ayaklanmanın bir gün önce başlamış olacağı akıllarının ucundan bile geçmedi.

Nidal'in ve arkadaşlarının hayatı gibi, ortak film projeleri de kökten değişti.

Farklı kültürlerden gelen bu iki yönetmen, o günü izleyecek zorlu aylar boyunca, devrim günlerinde geçen aşk, yaşam ve ölüm öykülerini "Hayat, Aşk, Ölüm ve Bazen Devrim Üzerine Gerçek Hikayeler" (2012) adlı filmlerinde anlatmaya çalıştılar.

Suriye'nin faal kadın belgeselcilerinden Soudade Kaadan ise, ayaklanma öncesindeki toplumsal ruh halini yansıtan 2008 tarihli filmi "İki Şehir Bir Hapishane"de ülkenin kırsal kesiminde ve bir çocuk cezaevinde gösteri yapan bir "forum tiyatro" kumpanyasının peşine takılıyor.

Tiyatro ekibi interaktif oyunları ile geleneksel toplumsal rolleri sorgulamaya ve rol modelleri üzerinde yeniden düşünmeye çalışıyorlar.

7 Haziran'da başlayacak olan Documentarist 7. İstanbul Belgesel Günleri kapsamında, Hamiş Suriye Kültür Evi'nin işbirliğiyle hazırladığı "Mercek Altında: Suriye" bölümünde yer alan Ziad Kalthoum'un "Ölümsüz Asker" (2013), Abou Naddara Kollektifi'nin anonim olarak gerçekleştirdiği "Suriye: Yazılmakta Olan Tarihten Enstantaneler" (2013) ve Reem Ali'nin "Zabad" (2008) filmleri İstanbullu belgeselseverlerle buluşacak.

Günümüz Suriye'sinin portresini çizin bu filmlerin yanısıra, 2011'de kaybettiğimiz ülkenin en önemli belgeselcisi Omar Amiralay'ın klasik filmi "Baas Ülkesinde Bir Tufan" (2005) da programda.

Festival kapsamında 8 Haziran Pazar günü "Geçiş Döneminde Suriye Sineması" başlıklı bir de panel düzenlenecek. Sanatçı Omar Berakdar'ın yöneteceği panele Suriyeli yönetmenler Ziad Kalthoum, Nidal Hasan ve Khaled Abdulwahed katılacak.

Documentarist 7. İstanbul Belgesel Günler, 7-12 Haziran'da Fransız Kültür Merkezi, SALT Beyoğlu, Aynalı Geçit Etkinlik Mekanı, Hollanda Konsolosluğu Bahçesi ve Romen Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek.

Daha fazla bilgi için: www.documentarist.org