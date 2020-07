Documentarist kapsamında 10 belgesel erişime açılacak

Documentarist İstanbul Belgesel Günleri ekibi, 13. Documentarist’i 6-16 Haziran tarihleri arasında online olarak düzenleyecek. “Home Edition” (Ev Yapımı) başlığıyla gerçekleşecek olan festival kapsamında geçmiş programlardan seçilen 10 belgesel ikişer günlüğüne erişime açılacak.

Online olarak gerçekleştirilecek festivalde Amerikalı bağımsız sinemacı Alan Berliner’le sinema dersi, günlük yönetmen söyleşileri ve çeşitli atölyeler de düzenlenecek.

13. Documentarist programında yer alan belgeseller şöyle:

“Ailedeki Yabancı” (Intimate Stranger, 1991), Alan Berliner

“Encardia, Dans Eden Taş” (Encardia, the Dancing Stone, 2012), Angelos Kovotsos

“Kuzeyli Bir Can” (A Northern Soul, 2018) Sean McAllester

“Ormanın Arkasında” (Beyond the Forest, 1999), Gulya Mirzoeva, Jérôme Cler

“Salma” (2013), Kim Longinotto

“Josephine Baker, Bir Uyanış Hikâyesi” (Josephine Baker, The Story of an Awakening, 2018), Ilana Navaro

“ITO: Bir Şehir Rahibinin Günlüğü” (ITO: A Diary of an Urban Priest, 2008), Pirjo Honkasalo

“Ülkesiz Şarkılar” (No Land’s Song, 2014), Ayat Najafi

“Garod” (2012), Onur Günay, Burcu Yıldız

“Kuyunun Üstündeki Göz” (The Eye Above the Well, 1988), Johan van der Keuken

