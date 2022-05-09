Doctor Who: Yeni Doktor, Sex Education'daki rolüyle tanınan Ncuti Gatwa oldu

T24 Dış Haberler

Televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden Doctor Who'nun yeni başrolünün Sex Education dizisindeki başarılı performansıyla tanınan Ncuti Gatwa olacağı açıklandı.

29 yaşındaki aktör, rolü Jodie Whittaker'dan devralarak dizinin 14. Doktor'u olacak. Gatwa, aynı zamanda ilk siyah Zaman Lordu olacak.

BBC'ye konuşan Gatwa, "İnanılmaz hissediyorum. Gerçekten büyük bir onur. Bu rol çok ikonik" dedi.

Yeni Doktor'un kendisi olacağını saklamakta zorlandığını çünkü çok geveze olduğunu söyleyen Gatwa, "Rolün bana devredilmesine minnettarım ve elimden gelenin en iyisini yapacağım" dedi.

Gatwa'nın başrolünü oynadığı ilk Doctor Who bölümü 2023'te yayınlanacak.