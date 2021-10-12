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Kültür-Sanat

Doctor Who'nun 13. sezonu 10 Kasım'da yayımlanmaya başlanacak

12 Ekim 2021 19:30

Doctor Who, 13. sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Doctor Who: Flux adlı yeni sezonunda, Jodie Whittaker son kez "doktor" rolünde seyirciyle buluşacak.

Doctor Who'nun 13. sezonu, 10 Kasım'da yayınlanmaya başlayacak.

İlk fragmanı yayınlanan dizinin "Doctor Who: Flux" adlı yeni sezonunda, Jodie Whittaker son kez "doktor" rolünde oynayacak.

Doctor Who, 56 yıla yayılan ve 100'ün üzerinde ödül kazanan, dünyanın en uzun soluklu aksiyon-macera televizyon dizilerinden biri olarak ilgiyle izleniyor.

Guinness Dünya Rekorları tarafından "Dünyanın en uzun soluklu bilim kurgu dizisi" unvanını alan yapımın, sosyal platformlarda ve kanallarda milyonlarca takipçi ve izleyicisi bulunuyor.

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