Doctor Strange in the Multiverse of Madness'ın fragmanı yayınlandı

Marvel Evreni’nin dördüncü fazının beklenen filmlerinden "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" filminden fragman yayınlandı. Devam filminin yönetmeni Sam Raimi olacak.

Benedict Cumberbatch’in başrolünde yer aldığı ve bir süredir Disney tarafından ertelenen yapımın bekleme süreci son buluyor. Film 6 Mayıs 2022 tarihinde beyazperdedeki yerini alacak.



Geçtiğimiz günlerde vizyona giren ve tüm dünyada 1 milyar doların üstünde gişe yapan Spider-Man: No Way Home’un jeneriklerinden sonra gösterilen fragman, internet üzerinden de paylaşıldı.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness 2016 yılında Scott Derrickson yönetmenliğinde izleyici ile buluşan yapımın devamı niteliğinde.



Derrickson imzalı film dünya çapında 677 milyon dolar gişe hasılatı yapmıştı ve En İyi Görsel Efekt dalında Oscar Ödülü’ne aday gösterilmişti. Bu sefer ise filmi yönetecek isim Sam Raimi.



Marvel hayranlarının yakından tanıdığı yönetmen Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Rachel McAdams, Chiwetel Ejiofor ve Xochitl Gomez gibi isimlerin bulunduğu filmi yönetecek.

6 Mayıs 2022 tarihinde vizyona girmesi planlanan filmin fragmanı...