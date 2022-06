"Doctor Strange in the Multiverse of Madness" filmdeki eşcinsel karakter nedeniyle birçok Arap ülkesinde yasaklandı

Marvel'in "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" filmi, eşcinsel bir karakter içermesi nedeniyle Suudi Arabistan'da ve diğer birçok Arap ülkesinde gösterilemeyecek.

Variety'de yer alan habere göre, Suudi Arabistan sansür yetkilileri, istedikleri değişiklikler Disney tarafından onaylanmadığı için filmin krallıkta gösterime girmesine izin vermedi.

Sam Raimi'nin yönettiği ve yeni devam filminde her zamanki gibi Benedict Cumberbatch ve Elizabeth Olsen, Doctor Strange ve Wanda Maximoff karakterlerini bir kez daha tekrar ederken, onlara Marvel Sinematik Evreni'ne ilk kez taşınan bir karakter olan America Chavez eşlik ediyor. "The Baby-Sitters Club" yıldızı Xochitl Gomez tarafından oynanan yeni kahramanın, çizgi romanlardakine uygun olarak filmde de eşcinsel olduğu bildiriliyor.

ABD'de ve ülkemizde 6 Mayıs'ta vizyona girecek olan "Doctor Strange in the Multiverse of Madness", Körfez ülkelerinde 5 Mayıs'ta sinemalarda olacaktı. Ancak bu bölgede seks, eşcinsellik ve dini konularla ilgili veya bunları içeren filmler sansür kurallarına uymak için rutin olarak yeniden kurgulanıyor.

Suudi Arabistan'daki izleyiciler yakın zamanda, eşcinsel bir çiftin yer aldığı Marvel'ın "Eternals" filmi ile "West Side Story" filmini de izleyemediler. Sansür talepleri de reddedildiği için, filmler vizyona sokulmadı.

"Doctor Strange in the Multiverse of Madness" (Doctor Strange: Çoklu Evren Çılgınlığında) Kuveyt ve Katar'da da yasaklandı ancak film, sansür konusundaki tutumunun biraz daha esnek olduğu bilinen Birleşik Arap Emirlikleri'nde vizyona girecek.