Doctor Strange'in ikinci filminden fragman yayınlandı

Doctor Strange'in ikinci filmi "Doctor Strange Çoklu Evren Çılgınlığında"dan (Doctor Strange in the Multiverse of Madness) ilk fragman yayınlandı. Filmde, Doctor Strange'e filmde, son olarak "WandaVision"da izleyicilerle buluşan Wanda eşlik edecek.

Box Office Türkiye'nin aktardığına göre, Sam Raimi'nin bir kez daha yönetmen koltuğunda oturduğu "Doctor Strange Çoklu Evren Çılgınlığında"da, Benedict Cumberbatch'e Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Rachel McAdams, Chiwetel Ejiofor, Xochitl Gomez gibi isimler eşlik ediyor. Doctor Strange in the Multiverse of Madness, 6 Mayıs 2022'de sinemalarda olacak.

Çoklu evrenin kapısı açılıyor

En son geçen hafta vizyona giren Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok filminde beyaz perdede gördüğümüz Doctor Strange, Mayıs 2022'de ikinci solo filmiyle sinemalarda olacak.

Film, Doctor Strange'in Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok'daki son halinin devamı niteliğinde olup, Peter Parker'ın gerçekliğin dokusunda hafif bir değişiklik yapmasına yardım etmek için çoklu evrenin kapısını açtığı büyü sonrasında yaşananları anlatıyor.