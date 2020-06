Doctor Strange'in devam filmi ikinci kez ertelendi

Tüm dünyada 200 bine yakın kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan yeni tip Koronavirüs, sinema dünyasını etkilerken, Marvel ve Disney, Doctor Strange’in devam filminin vizyon tarihini ikinci kez ertelemek zorunda kaldı.

Koronavirüs salgını sebebiyle filmlerinin vizyon tarihlerini ötelemek zorunda kalan şirketlerden bir tanesi de Marvel olmuştu. Şirket, Doctor Strange in the Multiverse of Madness da dâhil olmak üzere çıkacak olan tüm filmlerinin vizyon tarihlerini ötelemek zorunda kaldı.

Başrolünde Benedict Cumberbatch’i izleyeceğimiz filmin orijinal vizyon tarihi 2021’in yaz ayları olarak belirlenmiş ancak daha sonra 5 Kasım 2021’e alınmıştı. Doctor Strange’in vizyon tarihini bir kez daha öteledi ve yeni vizyon tarihini 25 Mart 2022 olarak belirledi.

Oyuncu kadrosunda değişiklik olmayacak

Marvel, filmin çekim tarihleri konusunda ise herhangi bir değişikliğe gitmedi. Devam filminin çekimlerinin tıpkı planlandığı gibi haziran ayında başlayacağı düşünülüyor. Benedict Cumberbatch ile birlikte Elizabeth Olsen’in de yer alacağı filmin yönetmenlik koltuğunda ise Sam Raimi oturacak.