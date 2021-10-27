Doçentlik belgesi sahte çıkan öğretim üyesi Zehra Zulal Atalay Laçin'in ifadesi ortaya çıktı

Aksaray Üniversitesi'nde, doçentlik belgesi sahte olduğu anlaşılan ve hukuki süreç başlatılan öğretim üyesi Zehra Zulal Atalay Laçin gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Laçin, polisteki ifadesinde, üstüne atılan suçlamaları kabul etmediğini belirterek ''Hepsi iftira. Suçsuzum ve aklanacağım" dedi.

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörlüğü, 22 Ekim'de İktisadi ve İdari Birimler Fakültesine ataması iptal edilen öğretim üyesi Zehra Zulal Atalay Laçin hakkında, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikâyette bulundu. Şikâyet üzerine polis merkezine ifadeye gelen Zehra Zulal Atalay Laçin, "dolandırıcılık" ve "evrakta sahtecilik" suçlarından gözaltına alındı.

Zehra Zulal Atalay Laçin, emniyetteki işlemlerinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Zehra Zulal Atalay Laçin'in polisteki ifadesinde, "Üstüme atılan suçlamaları kabul etmiyorum. Hepsi iftira. Suçsuzum ve aklanacağım" dediği öğrenildi.

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