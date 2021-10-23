Nevşin Mengü duyurdu: Aksaray Üniversitesi, doçentlik belgesinin olmadığı ortaya çıkan Atalay’ın atamasının iptal etti

Aksaray Üniversitesi'ne yapılan akademisyen ataması sonrası sunulan birçok belgenin sahte olduğunu belirten paylaşımlar yapan Nevşin Mengü, belgelerinin sahte olduğunu söylediği Zehra Zulal Atalay Laçin'in atamasının iptal edildiğini duyurdu.

Mengü, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Aksaray Üniversitesi’nde görevli olan Zehra Zulal Atalay Laçin isimli akademisyenin YÖK Ulusal Tez Merkezi ve ODTÜ’nün tez arşivinde bir tane bile tezinin olmadığını ve hatta ODTÜ’den mezun olduğunu beyan eden Atalay’ın diplomasında da gariplikler olduğunu iddia etmişti.

Mengü, bu paylaşımları sonrası kendisine ulaşan Üniversitelerarası Kurul Başkanı Abdülkerim Çalışkan'ın, Atalay'ın doçentlik belgesinin olmadığının tespit edildiğini, atamanın iptal edildiğini aktardığını dile getirdi. Mengü, şunları söyledi:

"Tweetlerin ardından ÜAK başkanı Abdülkerim Çalışkan temasa geçti. Bu kişi üç aydır inceleme altındaymış. Bugün itibariyle Aksaray Üni Atalay’ın atamasını iptal etti. Üak, Atalay’ın doçentlik belgesinin olmadığını tespit etti"