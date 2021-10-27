Doçentlik belgesi sahte çıkan öğretim üyesi Laçin tutuklandı

Aksaray Üniversitesinde (ASÜ) doçentlik belgesi sahte olduğu anlaşılan ve hukuki süreç başlatılan öğretim üyesi Zehra Zulal Atalay Laçin tutuklandı.
ASÜ Rektörlüğü, 22 Ekim'de İktisadi ve İdari Birimler Fakültesine ataması iptal edilen öğretim üyesi Laçin hakkında, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulundu. Şikayet üzerine polis merkezine ifadeye gelen Laçin, "dolandırıcılık" ve "evrakta sahtecilik" suçlarından gözaltına alınmıştı.
"Suçsuzum ve aklanacağım"
Z.Z.A.L'nin polisteki ifadesinde, "Üstüme atılan suçlamaları kabul etmiyorum. Hepsi iftira. Suçsuzum ve aklanacağım." dediği öğrenildi.
Z.Z.A.L, emniyetteki işlemlerinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.
Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheli, tutuklandı.