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Sağlık

Doç. Dr. Yararbaş: Türkiye'de sigara içme oranı yüzde 27

İZMİR, (DHA)- EGE Üniversitesi Madde Bağımlılığı, Toksikoloji ve İlaç Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı ve Madde Bağımlılığı Anabilim Dalı Başkanı Doç

09 Şubat 2018 16:10

İZMİR, (DHA)- EGE Üniversitesi Madde Bağımlılığı, Toksikoloji ve İlaç Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı ve Madde Bağımlılığı Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Görkem Yararbaş, 9 Şubat Dünya Sigara Bırakma Günü\'nde yaptığı açıklamada, Türkiye\'de sigara içme oranlarında önemli bir düşüş elde edildiğini belirterek, bu oranın yüzde 27 civarında olduğunu söyledi.
Doç. Dr. Görkem Yararbaş, sigara içme oranlarında önemli bir düşüş olduğunu öne sürdü. Hem sigara, hem de elektronik sigara, nargile ve diğer tütün ürünleri üzerinde çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Doç. Dr. Yararbaş, geçen 7 yıl içinde kuruma sigarayı bırakmak için başvuran kişilerle yaklaşık 7 bin görüşme yapıldığını anlattı. Doç. Dr. Görkem Yararbaş, \"Çalışmalarımız hem bireylerin davranışlarını incelemek, hem de ürünlerin zarar profilini saptamak amacıyla sürüyor. Dünya Sigarayı Bırakma Günü\'nün sigara içen bireyler için yeni bir başlangıç olabileceğini vurgulamak isterim. Bu kuruluşlardan uzman desteği almak başarı oranlarını artıracaktır. Sağlık Bakanlığı’nın desteklediği ücretsiz ilaç tedavi destekleri söz konusu. Ayrıca dumansız hava sahası için yapılan yasal düzenlemeler sürüyor. Bu konularda süreklilik çok önemli. İleriye doğru atılan bu önemli adımları desteklemeliyiz\" dedi.
\'SON DÖNEM VERİLERİNDE BİR AZALMA GÖREMİYORUZ\'
Türkiye\'de sigara içme oranlarında önemli bir düşüş elde edildiğini öne süren Doç. Dr. Görkem Yararbaş, şunları söyledi:
\"Bu oran yüzde 27’lere kadar inmişti. Son dönem verilerinde bir azalma göremiyoruz. Hatta sınırlı bir artıştan bahsedilebilir. Burada önemli olan konu, uygulanacak önleme ve tedavi programlarının sürekliliğinin sağlanmasıdır. Sigarayı bırakma oranları ancak bu şekilde yükselebilir. Sigara bırakma süreçlerinde, kişilerin tamamen kendi başına yürüttüğü bırakma girişimlerinde 1 yıllık başarı oranları maalesef yüzde 10’a ulaşmıyor. Uzman yardımı ve uygun ilaç destekleri ile bu oran 1 yıl için yüzde 30 düzeylerine çıkabiliyor. Başarılı olamamış bireylerin ise bir sonraki girişimlerde başarılı olma şansı artıyor. Bu nedenle pes etmemek, kazanımları biriktirerek süreci ilerletmek kişileri sigarasız yaşama ulaştıracaktır.\" 

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