Doç. Dr. Ümit Savaşçı: Koronavirüs temaslılarına PCR testi en erken 3 gün sonra yapılmalı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, yanıltıcı Koronavirüs testleri hakkında uyarılarda bulundu. Savaşçı, Koronavirüs temaslılarına en erken üç gün sonra PCR testi yapılması gerektiğini belirtti.

Doç. Dr. Savaşçı, son dönemlerde PCR testlerinin negatif çıktığı, mutasyonların PCR testinden kaçabildiğine dair atılan iddiaların asılsız olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Aslında böyle bir şey yok, en iyi PCR yöntemi bile yüzde 80 tanı koydurur. Ama halkımızda şöyle bir sıkıntı var; evde bir kişi pozitif çıkınca, ilk temas günü bizim için önemli. Testin en erken üç gün veya ortalama olarak da beşinci gün alınması gerekiyor. İş yerinde mesela birisi ile temas Koronavirüs'ü corona virüsü testiniz daha sonraki günlerde pozitifleşebilir.

"Aynı gün test yaptırdıkları için negatif çıkıyor"

Hemen paniğe sevk olmadan, temas ettiğimiz günün en erken üçüncü gününden sonra mutlaka PCR testi yaptırmamız gerekir. İşlem sırasında da işlemin doğru şekilde yapılmasına müsaade etmemiz gerekiyor. Eğer kaçış yapıp düzgün örnek vermezsek testimiz negatif çıkacaktır, bu da ilerleyen dönemlerde hem tedavi almamızı geciktirmiş olacağız hem de hastalığımız ilerleyip bizim şu anda özellikle gençlerde gördüğümüz akciğerin ileri evre tutulumuyla başvurulara neden olacaktır.

Aynı aile içinde bir kişi pozitif çıkıyor, diğer kişiler aynı gün test yaptırdıkları için de negatif çıkıyor. Aslında yanıltıcı bir negatiflik oluyor. O kişi ertesi gün çıkıp dolaşmaya başlıyor, işine gidiyor, toplu taşıma araçlarını kullanıyor, ev içinde de diğerleri ile temas kurmaya başlıyor. Virüsü fark etmeden yaymış oluyor, kendi hastalığı da başlamış ve ilerlemiş oluyor. ‘Negatif çıktım’ diye tedavi de almadığı için ilerlemiş bir vaziyette hastaneye başvurmuş oluyor. Testleri en erken 3’üncü günden sonra yaptırmamız gerekiyor, PCR testleri o günden sonra, yani üçüncü günden sonra anlamlı oluyor." (DHA)