Doç. Dr. Oytun Erbaş’ın sunacağı "Yüzleşme" yakında başlıyor

Doç. Dr. Oytun Erbaş’ın sunacağı, Birbirini tanımayan yedi farklı kişinin sağlık sorunları ve hayata tutunma çabalarının ekrana geleceği “Yüzleşme”, yakında Kanal D ekranlarında yayınlanacak.

Konusunda uzman doktorların katkılarıyla, 'Yüzleşme' evinde yaşayan 7 kişinin sorunları ve gerçek yaşam hikayeleri mercek altına alınacak. Aynı evde yaşayan katılımcılar sağlık sorunlarına çözüm ararken, Doç. Dr. Oytun Erbaş ve uzman doktorlar da ev sakinlerine hem psikolojik hem de tıbbi açıdan destek olacak.

Yüzleşme programının uzman hekim kadrosu bir araya gelerek hastalıkları, tedavileri ve tedavi sürecinde yaşananları masaya yatıracak.

Ev sakinlerinin 7 gün 24 saat birlikte yaşayacakları, hafta içi her gün ekrana gelecek olan 'Yüzleşme', yakında izleyiciyle buluşacak.