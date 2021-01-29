T24 LogoT24 Logo
Medya

Doç. Dr. Oytun Erbaş’ın sunacağı "Yüzleşme" yakında başlıyor

29 Ocak 2021 13:13

Doç. Dr. Oytun Erbaş’ın sunacağı, Birbirini tanımayan yedi farklı kişinin sağlık sorunları ve hayata tutunma çabalarının ekrana geleceği “Yüzleşme”,  yakında Kanal D ekranlarında yayınlanacak.

Konusunda uzman doktorların katkılarıyla, 'Yüzleşme' evinde yaşayan 7 kişinin sorunları ve gerçek yaşam hikayeleri mercek altına alınacak. Aynı evde yaşayan katılımcılar sağlık sorunlarına çözüm ararken, Doç. Dr. Oytun Erbaş ve uzman doktorlar da ev sakinlerine hem psikolojik hem de tıbbi açıdan destek olacak.

Yüzleşme programının uzman hekim kadrosu bir araya gelerek hastalıkları, tedavileri ve tedavi sürecinde yaşananları masaya yatıracak.

Ev sakinlerinin 7 gün 24 saat birlikte yaşayacakları, hafta içi her gün ekrana gelecek olan 'Yüzleşme', yakında izleyiciyle buluşacak. 

ETİKETLER

oytun erbaşyüzleşmekanl dyeni programhastalar
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24