Doç. Dr. Melis Behlil, Oscar Ödülleri'ni canlı yayında yorumlayacak

İSTANBUL, (DHA)- KADİR Has Üniversitesi Radyo, TV ve Sinema Bölümü Başkanı Doç. Dr. Melis Behlil, pazar gecesi yayınlanacak 90\'ıncı Oscar Ödüllleri’ni yorumlayacak.

Bu yıl 90’ıncısı düzenlenecek Oscar Ödülleri, 4 Mart Pazar gecesi sahipleriyle buluşacak. Sinema dünyasının merak ve heyecanla beklediği ödül törenini Kadir Has Üniversitesi Radyo, TV ve Sinema Bölümü Başkanı Doç. Dr. Melis Behlil canlı yayında yorumlayacak. Doç. Dr. Behlil o gece yarısı saat 00:00’da Hande Doğandemir ve Yekta Kopan’ın sunumuyla gerçekleşecek Oscar Ödül Töreni canlı yayınında yer alacak.

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