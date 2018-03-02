T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Doç. Dr. Melis Behlil, Oscar Ödülleri'ni canlı yayında yorumlayacak

İSTANBUL, (DHA)- KADİR Has Üniversitesi Radyo, TV ve Sinema Bölümü Başkanı Doç

02 Mart 2018 12:49

İSTANBUL, (DHA)- KADİR Has Üniversitesi Radyo, TV ve Sinema Bölümü Başkanı Doç. Dr. Melis Behlil, pazar gecesi yayınlanacak 90\'ıncı Oscar Ödüllleri’ni yorumlayacak.

Bu yıl 90’ıncısı düzenlenecek Oscar Ödülleri, 4 Mart Pazar gecesi sahipleriyle buluşacak. Sinema dünyasının merak ve heyecanla beklediği ödül törenini Kadir Has Üniversitesi Radyo, TV ve Sinema Bölümü Başkanı Doç. Dr. Melis Behlil canlı yayında yorumlayacak. Doç. Dr. Behlil o gece yarısı saat 00:00’da Hande Doğandemir ve Yekta Kopan’ın sunumuyla gerçekleşecek Oscar Ödül Töreni canlı yayınında yer alacak.

(FOTOĞRAF)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA KADİR HasRadyo TVSinema Bölümü Başkanı Doç Dr Melis BehlilOscarBuMart PazarSinemaKadir HasDoç Dr BehlilHande DoğandemirYekta KopanınTöreniFOTOĞRAF

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24