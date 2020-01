Doç. Dr. Kurtaran: Bakımsız klima hasta eder

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, (DHA) - ÇUKUROVA Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Behice Kurtaran, periyodik bakımı yapılmayan klimaların başta solunum yolu hastalıkları olmak üzere çok sayıda rahatsızlığa neden olabileceğini söyledi.

Klimaların kış aylarında solunum yolu virüslerini bulaştırma olasılığının daha fazla olduğunu anlatan Doç. Dr. Kurtaran, \"Klimalara uzmanlarca önerilen sıklıkta bakım yaptırılması gerek. Klimaların partikülleri sakladıkları hazneleri var. Bu haznelerin temizlenmemesi durumunda her hava devir daimi sırasında bu partiküllerin ortama yayılma riski var. Bakımsızlık, mikrop taşıyan partiküllerin beklemesine ve ortamda çoğalmasına neden olur\" dedi.

HAVALANDIRMA UYARISI

Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte ev ve işyeri pencerelerinin daha çok kapatıldığını anlatan Doç. Dr. Kurtaran, şunları kaydetti:

\"Ortam havalandırılması iyi yapılmayınca, bakımı yapılmayan klimalar da çalıştırıldığında mikrop taşıyan partikülleri solumaya başlıyoruz. Her mikrop soluyan kişi hasta olmayabiliyor ama beslenme bozukluğu, ileri yaşlılık, direnç düşüklüğü, KOAH gibi solunum rahatsızlığı olanlar ve kronik hastalıkları bulunanlar risk altında. Yılın her döneminde enfeksiyon oluşabilir ancak soğuk dönemde ortamdaki solunum yolu enfeksiyonlarına neden olan virüsler arttığı için, klima bakımı daha da önemli hale geliyor. Çünkü bu virüsler soğukta kendini daha çok arttırabiliyor. Dolayısıyla kapalı ortamda çalıştığı düşünüldüğünde klima ile bu virüslerin bulaşma riski daha da artıyor. Ortamda hangi virüs varsa klima onu taşır veya saklar. Klimanın kışın solunum yolu virüslerini bulaştırma olasılığı daha fazla oluyor. Klima çalıştırılan odaların da mutlaka havalandırılması gerekiyor.\"



