Doç. Dr. Kızıl: Yayılımı durdurmak için semptomu olsun olmasın herkese test yapılmalı

Sinir bilim ve genetik uzmanı Doç. Dr. Çağhan Kızıl, açıklanan günlük koronavirüs vakalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kızıl, Koronavirüs yayılımı durdurmak için semptomu olmasa da herkese test uygulanması gerektiğini belirtti.

Kızıl, “Şu durumda Türkiye'de salgının yayılımının kontrolünden çok istatistiki göstergelerin önceliği var gibi duruyor." düşüncesini dile getirdi.

Kızıl, "Türkiye’de salgının en yüksek döneminde testler azdı. Şimdi salgın hala riskli seviyedeyken temaslı vaka takibini sekteye uğratan test kriteri değişiklikleri gerçekleştirildi. Bu, yayılımı önlemeyi olumsuz etkileyebilecek bir uygulama. Bulunan vaka sayılarını da etkiliyor. Salgının büyüdüğü yerlerde fazla vaka çıkmasının nedeni daha fazla test yapılması değil. Florida’da son 1 ayda testler %141 artarken vakalar %1,061 artmış. Salgın düşüşteyken test artsa da yeni vaka sayısı düşüyor. Connecticut’ta aynı dönemde test %54 artarken vakalar %78 düşmüş. Ama en önemlisi, yayılımı durdurmak için semptomu olsun olmasın herkese test yapılması. Şu durumda Türkiye'de salgının yayılımının kontrolünden çok istatistiki göstergelerin önceliği var gibi duruyor." görüşünü savundu.

Kızıl Twitter paylaşımında şunları kaydetti:

Testler her koşulda artmalı, salgın yükselirken de sönümlenirken de. Eğer salgın gerçekten azalıyorsa, daha fazla test aynı oranda fazla vaka anlamına gelmez. Avrupa'da ve ABD'nin bazı eyaletlerinde test sayıları gittikçe artarken vaka sayıları düşüyor.

Türkiye'de yoğun bakım hasta sayısının toplam aktif COVID-19 hastasına oranı Nisan sonu %2,2; Mayıs sonu %2,1; Haziran sonu %4,7 idi. Bugün ise bu oran %8,9. Doğrudan klinik bir gösterge olan bu oran salgın dinamiklerinin değiştiğini gösteriyor olabilir.

Bu iki gruba yönelik uygulamalar farklı. İlkine tedavi ve izolasyon, ikincisine yayılımı azaltma amaçlı yaygın test ve vaka takibi. Türkiye’nin yönelimi ilk grubu tedavi etmeye çalışmak. Maalesef bugünkü durumda yayılımın engellenmesi için ikinci gruba için tedbirler mevcut deği

Enfekte kişileri ikiye ayıralım: semptom gösterenler (bir kısmı hastanede yatmak zorunda kalacak, yoğun bakıma girecek, tedavi olacak) ve semptomsuzlar (test yaptırmadıkları sürece, hastalanmazlarsa enfekte olduklarının farkına varmayacaklar ve yayılıma katkıda bulunacaklar).

Türkiye’de yoğun bakım hastalarının aktif vakalara oranı %8,8. Bu, test yapma kriterinin sadece semptom gösterenlere indirgenmesinin sonucu. Testi pozitif çıkan ve verilere yansıyan vakalardan semptomsuzların çıkarılması ve salgının gerçekte artıyor olmasının kombine yansıması.