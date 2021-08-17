Doç. Dr. Çalışır: Havalandırma, virüsten korunmanın en etkili yolu

Doç. Dr. Haluk Çalışır, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında alınacak önlemlerle ilgili yayınlanan metinlerde havalandırmaya gereken önemin verilmediğine dikkat çekerek, havalandırmanın virüsten korunmanın en etkili yolu olduğunu ifade etti.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Pandemi Çalışma Grubu'nun haftada bir kez yayımladığı "Pandemide Merak Ettiklerimiz" programının 19'uncusuna konuk olan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Haluk C. Çalışır, "Havalandırma bizi virüsten korunmanın en etkili ve en maliyetsiz yolu" dedi.

COVID-19 virüsüne karşı sadece maske, mesafe ve temizlik önlemlerinin korunmada yeterli olmadığını belirten Çalışır, hastalığın özellikle kapalı alanlarda bulaştığını söyleyerek şimdiye dek alınan tedbirlerde havalandırmanın yeterince vurgulanmadığını söyledi.

Bianet'te yer alan habere göre; Çalışır, etkili bir havalandırmanın nasıl olması gerektiğine de değinerek, bulunduğumuz mekânlardaki kapı ve pencereleri açarak hava dolaşımı yaratmanın virüsten korunmanın en önemli yolu olduğunu vurguladı.

Okulların sonbaharda açılacağını, önlemlerin de buna göre alınması gerektiğinin altını çizen Çalışır, etkili bir havalandırmayla birlikte okul çalışanlarının aşılanması, sınıfların seyreltilmesi, okula giriş çıkış saatlerinin değiştirilebileceğini ifade etti.

"Kapalı mekanlarda maske kullanmak önemli"

Çalışır, konuşmasının devamında özellikle kapalı mekânlarda havalandırma ile birlikte maske kullanımının da önemli olduğunun altını çizdi. Virüsten korunmak için maskelerin önemine vurgu yapan Çalışır, maskenin takıldığı alanda havanın girebileceği bir boşluğun olmaması gerektiğine dikkat çekti.

"Havalandırma önemsenmiyor"

Havalandırma konusunun pandeminin başından beri hiç ele alınmadığını, dünyada ve Türkiye'de tamamen maske, mesafe, temizlik üzerinden bir politika yürütüldüğünü belirten Çalışır, havalandırmanın önemsenmemesiyle birlikte insanlarda "sahte güvenlik duygusu" oluştuğuna dikkat çekti.

Virüse karşı alınacak önlemlerin yer aldığı metinlerin odak noktasının havalandırma konusuna ayrılması gerektiğini dile getiren Çalışır, konuşmasının sonunda işyerleri ve toplu ulaşımda da havalandırmaya dair önerilerini sıralayarak özellikle toplu ulaşımda belediyelere sorumluluk düştüğünü söyledi. (KÖ)