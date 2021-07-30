‘DOTormanda: Ormanda Bir Tiyatro Alanı’nın Kemerburgaz Kent Ormanı'ndaki Ağustos programı

T24 Kültür Sanat
DOT’un kurucu ve yöneticileri Murat ve Özlem Daltaban tarafından gerçekleştirilen “DOTormanda: Ormanda Bir Tiyatro Alanı” projesi, uzun süren bir bekleyişin ardından kendi oyunları ve misafir toplulukların oyunlarıyla hazırlanmış bir yaz programıyla seyircileriyle buluşuyor.
DOT, yaz ve sonbahar boyunca Kemerburgaz Kent Ormanı'ndaki tiyatro alanında misafir topluklar ve seyircilerle ormanda buluşacak. Biletlerine https://dotormanda.com/ üzerinden ulaşılabilen etkinkiğin Ağustos programı şöyle:
1 Ağustos Pazar 21.00
ORMANLARDAN HEMEN ÖNCEKİ GECE
MODA SAHNESİ
Yazan Bernard-Marie Koltes
Çeviren Ayberk Erkay
Yöneten Kemal Aydoğan
Oynayan Barış Yurtsever
5 Ağustos Perşembe 21.00
BİR DELİNİN GÜNCESİ
BİTEATRAL
Yazan Aslı Erdoğan
Oynayan Ayşe Lebriz Berkem
6, 7, 13, 18, 19 Ağustos
Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi 21.00
SESİN RESMİ
DOT
Yazan Kieran Hurley
Çeviren Mehmetcan Mincinozlu
Yöneten Mert Öner
Oyuncular Esra Bezen Bilgin, Yağız Can Konyalı
11 Ağustos Çarşamba 21.00
SEVGİLİ ARSIZ ÖLÜM-DİRMİT
TİYATRO HEMHAL
Yazan Latife Tekin
Uyarlayan-Yöneten Hakan Emre Ünal
Uyarlayan-Oynayan Nezaket Erden
12 Ağustos Perşembe 21.00
TIRNAK İÇİNDE HİZMETÇİLER
TİYATROHEMHAL
Yazan-Yöneten Hakan Emre Ünal
Oyuncular Nezaket Erden, Pınar Güntürkün
21 Ağustos Cumartesi 21.00
MUAMMA
KUMBARACI50
Yazar Gaye Boralıoğlu
Oyunlaştıran/Yöneten İsmail Sağır
Oynayanlar Ayşegül Uraz, Gülhan Kadim, Sinem Öcalır
24 Ağustos Salı 21.00
ÖYLE ŞEYLER YALNIZCA FİLMLERDE OLUR
CİHANGİR AKADEMİ PRO
Yazan-Oynayan Pınar Göktaş
Tasarım-Reji Şule Ateş
26 Ağustos Perşembe 21.00
KADER CAN
BAM
Yazan-Yöneten Murat Mahmutyazıcıoğlu
Oynayan Deniz Karaoğlu
27 ve 28 Ağustos, Cuma ve Cumartesi 21.00
BABAMI KİM ÖLDÜRDÜ
MODA SAHNESİ
Yazan Edouard Louis
Çeviren Ayberk Erkay
Yöneten Kemal Aydoğan
Oynayan Onur Ünsal