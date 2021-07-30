‘DOTormanda: Ormanda Bir Tiyatro Alanı’nın Kemerburgaz Kent Ormanı'ndaki Ağustos programı

T24 Kültür Sanat

DOT’un kurucu ve yöneticileri Murat ve Özlem Daltaban tarafından gerçekleştirilen “DOTormanda: Ormanda Bir Tiyatro Alanı” projesi, uzun süren bir bekleyişin ardından kendi oyunları ve misafir toplulukların oyunlarıyla hazırlanmış bir yaz programıyla seyircileriyle buluşuyor.

DOT, yaz ve sonbahar boyunca Kemerburgaz Kent Ormanı'ndaki tiyatro alanında misafir topluklar ve seyircilerle ormanda buluşacak. Biletlerine https://dotormanda.com/ üzerinden ulaşılabilen etkinkiğin Ağustos programı şöyle:

1 Ağustos Pazar 21.00

ORMANLARDAN HEMEN ÖNCEKİ GECE

MODA SAHNESİ

Yazan Bernard-Marie Koltes

Çeviren Ayberk Erkay

Yöneten Kemal Aydoğan

Oynayan Barış Yurtsever

5 Ağustos Perşembe 21.00

BİR DELİNİN GÜNCESİ

BİTEATRAL

Yazan Aslı Erdoğan

Oynayan Ayşe Lebriz Berkem

6, 7, 13, 18, 19 Ağustos

Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi 21.00

SESİN RESMİ

DOT

Yazan Kieran Hurley

Çeviren Mehmetcan Mincinozlu

Yöneten Mert Öner

Oyuncular Esra Bezen Bilgin, Yağız Can Konyalı

11 Ağustos Çarşamba 21.00

SEVGİLİ ARSIZ ÖLÜM-DİRMİT

TİYATRO HEMHAL

Yazan Latife Tekin

Uyarlayan-Yöneten Hakan Emre Ünal

Uyarlayan-Oynayan Nezaket Erden

12 Ağustos Perşembe 21.00

TIRNAK İÇİNDE HİZMETÇİLER

TİYATROHEMHAL

Yazan-Yöneten Hakan Emre Ünal

Oyuncular Nezaket Erden, Pınar Güntürkün

21 Ağustos Cumartesi 21.00

MUAMMA

KUMBARACI50

Yazar Gaye Boralıoğlu

Oyunlaştıran/Yöneten İsmail Sağır

Oynayanlar Ayşegül Uraz, Gülhan Kadim, Sinem Öcalır

24 Ağustos Salı 21.00

ÖYLE ŞEYLER YALNIZCA FİLMLERDE OLUR

CİHANGİR AKADEMİ PRO

Yazan-Oynayan Pınar Göktaş

Tasarım-Reji Şule Ateş

26 Ağustos Perşembe 21.00

KADER CAN

BAM

Yazan-Yöneten Murat Mahmutyazıcıoğlu

Oynayan Deniz Karaoğlu

27 ve 28 Ağustos, Cuma ve Cumartesi 21.00

BABAMI KİM ÖLDÜRDÜ

MODA SAHNESİ

Yazan Edouard Louis

Çeviren Ayberk Erkay

Yöneten Kemal Aydoğan

Oynayan Onur Ünsal