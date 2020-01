DNA'ya göre arkadaş seçimi

Proceedings of the National Academy of Science adlı bilim dergisinde yayımlanan araştırma Kaliforniya Üniversitesi'nden Prof. Dr. James Fowler ve Yale Üniversitesi'nden Prof. Dr. Nicholas Christakis'in başkanlığında yapıldı.

Massachusetts eyaletine bağlı Framingham kentinde uzun yıllardır devam eden bir sağlık araştırmasının 1932 katılımcısının da yer aldığı araştırmada, araştırmacılar bu kişilerin 1970 ile 2000 yılları arasında yakın arkadaşlık ettikleri kişileri tespit etti. Araştırmacılar 1367 çift yakın arkadaş ve 1 milyon 200 bin çift yabancının genleri arasında karşılaştırmalar yaptı. Araştırmaların sonunda arkadaşlar arasında özellikle koku alma duyusunu etkileyen genlerin benzerlikler gösterdiği ortaya çıktı.

Peki, arkadaşlar ne kadar birbirine benziyor? Araştırmacılar bu soruya "yaklaşık dördüncü dereceden bir kuzen kadar" yanıtını veriyor.

Araştırmacılar arkadaşlar arasındaki genetik benzerliğin nedenini ise henüz kesin olarak bulabilmiş değil. Prof. Dr. James Fowler'a göre olasılıklardan biri benzer genlerin insanları benzer çevrelere çekerek, tanışma şanslarını artırması. Bir diğer olasılıksa benzer genleri paylaşan insanların birlikte çalışmalarını kolaylaştıran benzer yeteneklere sahip olmaları.

Fowler araştırmanın yapıldığı grupta birçok İrlandalı ve İtalyan olduğuna dikkat çekerek, bu durumun sadece bu ülkelerden gelen kişiler için mi geçerli olduğunun da tekrar incelenmesi gerektiğini vurguluyor.

Öte yandan Fowler'a göre arkadaşlar arasında genetik benzerlikler olduğunu ortaya koyan araştırma, otizm gibi hastalıkların evrim içinde nasıl ortaya çıktığını açıklayabilmek için bilim insanlarına yardımcı olabilir.