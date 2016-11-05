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Spor

Djokovic elendi, Andy Murray'e gün doğdu

Britanyalı tenisçi Andy Murray, Paris Masters Erkekler Tenis Turnuvası'nı kazandığı taktirde dünya 1 numarası olacak

05 Kasım 2016 14:10

Paris Masters Erkekler Tenis Turnuvası'nda tek erkeklerde dünya 1 numarası Novak Djokovic elendi, 2 numara Andy Murray ise yarı finale yükseldi.

ATP Paris'te düzenlenen sert kort turnuvasındaki çeyrek final maçları tamamlandı.

Dünya 10 numarası Hırvat Marin Cilic, dünya 1 numarası Sırp Novak Djokovic'i 6-4 ve 7-6 ile dünya 2 numarası Büyük Britanyalı Andy Murray, Çek Tomas Berdych'i 7-6 ve 7-5'lik setlerle 2-0 yenerek yarı finale çıktı.

Yarı finalde, Marin Cilic-John Isner ile Andy Murray ise Milos Raonic'le mücadele edecek.

Andy Murray, turnuvada şampiyon olduğu taktirde, dünya 1 numarasına yükselecek.

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