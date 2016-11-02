T24 LogoT24 Logo
Spor

Murray, Djokovic'in ensesinde

Paris Masters'ı Murray kazanır ve Djokovic final oynayamazsa, dünya sıralamasında 1 numaraya Murray yükselecek

02 Kasım 2016 15:51

Paris Masters, erkek tenisinde dünya sıralamasının zirvesini değiştirebilir. Temmuz 2014'ten beri 1 numarada olan Novak Djokovic final oynayamaz ve Andy Murray şampiyon olursa, ya da Murray final oynar ama Djokovic yarı finali göremezse 1 numaraya Murray çıkacak.

Üst üste 15 maç kazanan, bu seride oynadığı 30 setin sadece ikisini kaybeden Andy Murray, Djokovic ile arasındaki farkı 415 puana indirmiş durumda.

Diğer taraftan, Djokovic Paris'te şampiyon olur ve Murray yarı final göremezse bu kez de Sırp tenisçi yılı 1 numarada tamamlamayı garantileyecek.

Novak Djokovic, 2011, 2012, 2014 ve 2015'i zirvede tamamlamıştı. Murray ve Djokovic, Paris'te ilk turu maç yapmadan geçip 1/32 turuna yükseldiler.

ETİKETLER

Paris MastersNovak DjokovicAndy MurrayATP

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24