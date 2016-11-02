Murray, Djokovic'in ensesinde

Paris Masters, erkek tenisinde dünya sıralamasının zirvesini değiştirebilir. Temmuz 2014'ten beri 1 numarada olan Novak Djokovic final oynayamaz ve Andy Murray şampiyon olursa, ya da Murray final oynar ama Djokovic yarı finali göremezse 1 numaraya Murray çıkacak.



Üst üste 15 maç kazanan, bu seride oynadığı 30 setin sadece ikisini kaybeden Andy Murray, Djokovic ile arasındaki farkı 415 puana indirmiş durumda.

Diğer taraftan, Djokovic Paris'te şampiyon olur ve Murray yarı final göremezse bu kez de Sırp tenisçi yılı 1 numarada tamamlamayı garantileyecek.



Novak Djokovic, 2011, 2012, 2014 ve 2015'i zirvede tamamlamıştı. Murray ve Djokovic, Paris'te ilk turu maç yapmadan geçip 1/32 turuna yükseldiler.