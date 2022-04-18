DJ Kay Slay, Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

Eminem'den 50 Cent'e kadar birçok ünlü isimle birlikte çalışan ünlü DJ Kay Slay, 55 yaşında Koronavirüs’e yenik düştü.

Hip hop müziğinde mixtape kültürünün tanınan figürlerinden biri olan ve 6 albüm yapan DJ Kay Slay Koronavirüs’le olan mücadelesini kaybetti. Aynı zamanda grafiti sanatçısı da olan Hip-hop ikonunun gerçek adı Keith Grayson'dı. Sahnede DJ Kay Slay ismini kullanan başarı şarkıcı uzun bir süredir Kovid-19'la mücadele ediyordu.

Doğu Harlem doğumlu olan sanatçının bu savaşını kaybederek Paskalya günü hayatını kaybettiği açıklandı.

DJ Kay Slay, ocak ayında Koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı ve cihaza bağlanmıştı.