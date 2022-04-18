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Koronavirüs

DJ Kay Slay, Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

18 Nisan 2022 14:32

Eminem'den 50 Cent'e kadar birçok ünlü isimle birlikte çalışan ünlü DJ Kay Slay, 55 yaşında Koronavirüs’e yenik düştü.

Hip hop müziğinde mixtape kültürünün tanınan figürlerinden biri olan ve 6 albüm yapan DJ Kay Slay Koronavirüs’le olan mücadelesini kaybetti. Aynı zamanda grafiti sanatçısı da olan Hip-hop ikonunun gerçek adı Keith Grayson'dı. Sahnede DJ Kay Slay ismini kullanan başarı şarkıcı uzun bir süredir Kovid-19'la mücadele ediyordu.

Doğu Harlem doğumlu olan sanatçının bu savaşını kaybederek Paskalya günü hayatını kaybettiği açıklandı.

DJ Kay Slay, ocak ayında Koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı ve cihaza bağlanmıştı.

koronavirüsKay Slay
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