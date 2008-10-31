Dizüstünde yangın riski!

Hewlett-Packard, Dell ve Toshiba, 100 bin dizüstü bilgisayarı Sony tarafından yapılan bataryalardaki aşırı ısınma sorunu nedeniyle geri çağırıyor.



Geri çağırma, Japonya'da Sony tarafından üretilen ve dünya genelinde Hewlett-Packard, Dell ve Toshiba marka dizüstü bilgisayarlarda kullanılan ''2,15Ah lithium-ion'' bataryaları kapsıyor.



Bildirilen 40 aşırı ısınma vakasının bazılarında duman veya alev alma, bazılarında da küçük hasarlar rapor ediliyor. Sony, batarya sorununun, Ekim 2004 ile Haziran 2005 tarihleri arasında imalat hattındaki ayarlamalardan ve elektrot için metal folyodaki özürden kaynaklanabileceğini belirtiyor.



Şirket, 2006 yılından sonra yapılan bataryalarla ilgili hiçbir sorun bildirilmediğini ifade ederek, geri çağırmaya konu olan batarya sayısının son 6 yılda üretilen 260 milyon bataryanın içinde çok ufak bir bölüm olduğuna dikkat çekiyor.

