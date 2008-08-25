Dizüstünde kablosuz şarj devri

Teknoloji dünyasında geçtiğimiz yıl konuşulmaya başlanan “kablosuz şarj” uygulamasında Intel önemli aşama kaydedildiğini açıkladı. Bilgisayar ve cep telefonu gibi elektronik cihazların kablosuz olarak şarj edilebilmesi konusunda çalışmalar yürüten ABD’li çip üreticisi Intel, önümüzdeki dönemde bu teknolojinin ticari olarak kullanıma sunulabileceğinin sinyallerini verdi.



Intel’den yapılan duyuruya göre, 1 metrekarelik alan içinde cihazların bataryaları için kablo kullanmadan elektrik üretebilen bir sistemin testleri başarıyla tamamlandı. Normal bir prizden elektrik üretimine göre yüzde 25’lik enerji kaybının yaşandığı sistemle birlikte kablo karmaşasının ortadan kalkması hedefleniyor.



Her cihaza uyabilir



Intel tarafından üzerinde çalışılan bu sistem sayesinde iletilen enerjinin bir dizüstü bilgisayarı (laptop) veya cep telefonunu çalıştırmak için yeterli olduğu belirtiliyor. Bununla birlikte firma, iletilen enerji miktarının artırılması için sistemin daha da geliştirilmesi konusunda çalışmaların devam edeceğini vurguluyor.



Intel’de teknoloji bölümünün en tepe ismi (CTO) olan Justin Rattner, kendilerinin dizüstü bilgisayarların kablosuz olarak şarj edilmesi konusuna odaklandıklarını, buna karşın bu uygulamanın cep telefonları başta olmak üzere birçok farklı alanda rahatlıkla kullanılacağını iletti.



MIT de çalışıyor



Kablosuz elektrik üretimi konusunda Intel’in yanı sıra farklı kuruluşlar da çalışma yürütüyor. Bunlar arasındaki Massachusetts Institute of Technology’den (MIT) bilim adamları geçen yıl yaptıklarıaraştırmada, kablo kullanmadan bir cihaza elektrik iletmeyi başarmışlardı.

Enerji kaynağından 2 metre uzaklıktaki 60 watt’lık bir ampulü kablo olmaksızın aydınlatmayı başaran bilimadamları enerjiyi, biri ampulde, diğeri enerji kaynağında bulunan iki farklı bakır bobin arasında elektromanyetik dalgalarla ilettiklerini açıklamışlardı.

Bu uygulamanın ismine de İngilizce’deki kablosuz elektrik sözcüklerinden türetilen WiTricity adı verilmişti.



Sağlığı tehdit eder mi?



Intel ve bazı kuruluşlar tarafından yürütülen kablosuz platform çalışmalarının önümüzdeki dönemde sağlık sorunlarına yol açmasından endişe ediliyor. Elektromanyetik dalgalarla enerji iletim yönteminin bazı araştırmalara göre kansere yol açabilecek olması sistemin yararlılığı konusunda endişe yaratıyor.



Bilindiği gibi önce hücresel sistemle çalışan cep telefonlarının yaydığı sinyaller ardından da Wi-Fi olarak bilinen kablosuz internet erişimi sırasındaki elektromanyetik dalgalar, insan sağlığı ve çevreye karşı zararlarından dolayı tartışma konusu olmuşu.