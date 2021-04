Diziye uyarlanacak "The Last of Us" için başroller belli oldu!

Sony'nin en çok satan PlayStation oyunlarından "The Last of Us"ı dizi olarak hazırlayan HBO, başrollerde Bella Ramsey ve Pedro Pascal'a yer verecek.

HBO, geçtiğimiz yılın mart ayında sürpriz bir açıklamaya imza atmış ve son yılların en popüler video oyunlarından biri olan The Last of Us‘ı diziye uyarlamak için hazırlıkların başladığını duyurmuştu.



filmloverss.com'un haberine göre; geçtiğimiz ay, dizinin ilk bölümünü yönetmesi için Beanpole ile adından övgüyle söz ettiren Kantemir Balagov ile anlaşılmasının ardından, bugün de dizinin başrolünde yer alacak ilk isim belli oldu.

Oyunun merkezindeki iki ana karakterden biri olan Ellie’yi canlandırması için Game of Thrones ile çıkış yapan Bella Ramsey ile anlaşıldı. 17 yaşındaki Ramsey, Game of Thrones dizisinde Lyanna Mormont karakterine hayat vererek dikkatleri üzerine çekmişti. Genç oyuncu kısa süre Lena Dunham’ın yeni filminin oyuncu kadrosuna da dâhil olmuştu.

Öte yandan dizide Joel karakterine hayat vermesi için Oscar ödüllü oyuncu Mahershala Ali ile görüşüldüğü iddia edilmişti. Ellie’yi Bella Ramsey’nin canlandıracağının ortaya çıkmasından kısa süre sonra Deadline tarafından paylaşılan bilgiler, Joel karakterine de Pedro Pascal‘ın hayat vereceğini ortaya çıkardı

HBO’nun The Last of Us dizisini Craig Mazin ve Neil Druckmann hazırlıyor.

Pedro Pascal ve Bella Ramsey