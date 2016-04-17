Dizisi erken final yapan Meryem Uzerli Instagram'da veda fotoğrafı paylaştı

Dizisi beklenen ilgiyi görmeyince erken final kararı alan Meryem Uzerli, izleyicilere veda etti.

Meryem Uzerli üç yıllık sessizliğini 'Gecenin Kraliçesi' ile bozmuştu.

Başrolleri Murat Yıldırım ve Uğur Polat ile paylaşan Uzerli'nin dizisi reytinglerde istenen başarıyı bir türlü gösteremedi ve erken finl kararı aldı.

Meryem Uzerli, Instagram'da paylaştığı mesajla izleyicilere veda etti.

Set ekibinin fotoğrafını sayfasında yayınlayan Uzerli altına şu notu düştü:

"Hayatımın en güzel zamanlarından biriydi... Acayip süper ekip! Herkese bu zaman için teşekkür ederim ve bizim seyircilerimize de... ️Çok büyük bir teşekkür! Büyük sevgi..."