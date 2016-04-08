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Meryem Uzerli'nin reklam anlaşması iptal oldu

Ünlü oyuncunun alacağı ücret markanın yönetim kurulundan geçmedi

08 Nisan 2016 12:04

Ünlü oyuncu Meryem Uzerli'nin Tolga Çevik'le birlikte oynamayı planladığı Hopi reklam filmindeki rolü, alacağı ücret nedeniyle markanın yönetim kurulundan geçmedi. Karar ile birlikte, önümüzdeki haziran ayında çekimlerine başlanması planlanan reklam filminde Uzerli rol almayacak.

Gazeteciler.com'un haberine göre, Başrolde olduğu "Gecenin Kraliçesi" dizisi ile umduğunu bulamayan Uzerli, oynadığı şampuan reklamını da Elçin Sangu'ya kaptırmıştı. "Kiralık Aşk"ta Defne karakterine hayat veren Sangu, reklam filminde rol almak için 1 milyon TL'ye anlaşmıştı.

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