Dizinin yaratıcılarından Marta Kauffman, Friends'le ilgili en büyük pişmanlığını açıkladı

Friends dizisinin yaratıcılarından Marta Kauffman, dizide etnik çeşitliliğe yeterince yer vermemelerinin diziyle alakalı en büyük pişmanlıklarından biri olduğunu söyledi.

1994-2004 yılları arasında 10 sezon olarak yayınlanan komedi dizisi Friends’in yaratıcılarından Marta Kauffman dizi ile ilgili birtakım itiraflarda bulundu. Kauffman dizide fazla etnik çeşitliliğe yer vermediklerini ve bundan dolayı pişmanlık duyduğunu dile getirdi. 2004 yılında final yapan dizi, oyuncu kadrosunda çeşitliliğin az olmasının yanında transfobik, cinsiyetçi ve ırkçı şakaları dolayısıyla zaman zaman eleştirilerin odağında yer alıyor.

ATX TV’ye konuşan Kauffman’a kariyerine başladığı yıllarda neyi bilmek istediği sorulduğunda “Bugün bildiğim şeyleri o zaman da bilmek isterdim. O zaman çok farklı kararlar verebilirdim” şeklinde yanıt verdi.

Etnik çeşitliliğe yer vermediğinden pişmanlık duyduğunu dile getiren Kauffman, “Yaptığımız işte farklı etnik kökenlerden insanların olmasını isteriz. Ancak bunu yeterince yerine getiremedim ve şu an tek düşünebildiğim bununla ilgili ne yapabilirim. Neyi farklı yapabilirim? Programlarımı nasıl farklı bir şekilde izleyici ile buluşturabilirim?” açıklamalarını yaptı.

Friends’te Phoebe karakterini canlandıran Lisa Kudrow da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada dizi bugün yapılsaydı etnik olarak daha çeşitli bir oyuncu kadrosuna sahip olacağını öne sürdü ve “Tamamen farklı olurdu. Eminim tamamen beyazlardan oluşan bir kadro olmazdı. Başka ne olabilir emin değilim, ama bence ona bir zaman kapsülü gibi bakılmalı, yanlış yaptıkları şeylere değil” açıklamalarını yaptı.