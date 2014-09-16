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Kültür-Sanat

Dizinin 20. yılı şerefine 'Friends kafesi'

NBC kanalında yayınlanan ve 10 sezon süren efsanevi dizi Friends'in 20. yaşı dolayısıyla 'Central Perk' adlı bir kafe açıldı

16 Eylül 2014 20:20

Amerikan NBC kanalının milyonları peşinden sürükleyen dizisi Friends’in 20 yılı dolayısıyla Central Perk adlı bir kafe açıldı. 

Warner Bros yapım şirketi, Friends dizisindeki kafenin bir replikasını açtı. Dizinin 20. yılı şerefine New York’ta açılan kafe, dizideki karakterlerin sürekli takıldığı Central Perk’ün bir kopyası. 18 Ekim’e kadar açık olacak kafeyi ziyaret edenlere, bedava kahve servisi de yapılıyor.

Kafedeki objeler arasında, dizide Joey’nin meşhur olduğu zaman aldığı köpek heykeli, kıyafetler, Ross'un çocukken yaptığı Science Boy adlı çizgiroman ve Central Perk adlı kafede yer alan büyük turuncu koltuk da bulunuyor.

Bu yıl 20. yılını kutlayacak olan Friends’in ilk bölümü, 22 Eylül 1994’te NBC kanalında yayınlanmıştı. New Yorklu 6 arkadaşın yaşadıklarının anlatıldığı dizinin başrollerinde Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Matt Le Blanc ve Matthew Perry bulunuyordu.  

Kafe New York’ta 199, Lafayette Street adresinde ziyaret edilebilir.

 

 

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