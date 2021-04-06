Dizinden ameliyat olan Ajda Pekkan: Ajitasyonu sevmem, gayet iyiyim, albüm çalışmalarıma devam edeceğim

Dizinden operasyon geçiren Ajda Pekkan sağlığına kavuştu. Biraz istirahat ettikten sonra müzik çalışmalarına devam edeceğini belirten Süperstar, “Ajitasyonu sevmem, gayet iyiyim” dedi.

Ajda Pekkan dizinden ameliyat oldu. Yaklaşık bir hafta önce operasyon geçiren Süperstar, durumunun iyi olduğunu söyledi. Hürriyet'te yer alan habere göre, ameliyat süreciyle ilgili açıklama yapan Pekkan, “Sağ bacağımdan yaklaşık 6 yıl önce Amerika’da operasyon geçirmiştim. Bu süreçte sol bacağıma aşırı yüklendiğim için sıkıntı yaşadım. Bir hafta önce menisküs ameliyatı oldum. Gayet iyiyim ve bir hafta daha istirahat edip, albüm çalışmalarıma devam edeceğim” dedi.

Ameliyatın ardından kardeşi Semiramis Pekkan’ın evinde birkaç gün dinlendikten sonra kendi evine geçtiğini söyleyen Ajda Pekkan, sözlerine şöyle devam etti:

“Klip var, albüm çalışmalarım var. Bu problemin bitmesi gerekiyordu bitti. Kurtuldum yaşasın! Sporuma, sahne çalışmalarıma hemen başlayacağım. 14 Mayıs’ta Bodrum Günay’da sahne alacağım. Gayet iyiyim, sağlıklıyım. Bana dramatik bakmasınlar, ajitasyon yapmasınlar, zaten sevmem.”