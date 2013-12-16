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Bilim / Teknoloji

Dizimag sitesi neden ve nasıl kapatıldı?

Türkçe altyazılı dizileri ücretsiz izleme imkanı sunan Dizmag sitesinin yayınına, mahkeme kararının ardından site sahibinin evine yapılan baskınla son verildi

16 Aralık 2013 15:07

Adana 1. Sulh Ceza Mahkemesi'nin hakkında kapatma kararı verdiği ancak yayınına farklı alan adları ile devam eden Dizimag sitesi tamamen kapatıldı.

Daha önceki yıllarda Türk dizilerini izinsiz yayınladığından dolayı davalık olan ve sonrasında ücretsiz Türkçe altyazılı yabancı dizi yayınlayan Dizimag sitesi, en büyük dizi portallarından biri haline gelmişti. Sitenin günlük kazancının binlerce doları bulduğu ve sitenin piyasa değerinin de 8 milyon lira civarında olduğu iddia edilmişti.

Adana 1. Sulh Ceza Mahkemesi site hakkında kapatma kararı vermiş, sitenin sahibi Ogün Genco Akyürek, yayına dizimag1 ve dizimag2 gibi benzer alan adları ile devam etmişti. Sitelerine teker teker erişimin engellenmesi üzerine Akyürek, son olarak dizimag9 alan adını kullanıma sokmuştu.

Mahkeme kararı ile yasak yayının durdurulamaması üzerine dünyaca ünlü yapım şirketi Warner Bross'un devreye gidiği iddia ediliyor. İddiaya göre, şirketin avukatları, telif hakları ile ilgilenen savcılıktan arama izni çıkartarak, site sahibi Akyürek'in evinde arama yapılmasını sağladılar. Burada yapılan aramada, yayın yapılmasını sağlayan teknik teçhizata el konuldu ve böylece sitenin içerik sağlanması engellendi.

Telifsiz olarak dizileri yayınlayan Ogün Genco Akyürek’in mahkeme kararına aykırı hareket ettiği için alacağı cezanın ertelenmeyeceği ve paraya çevrilmeyeceği de iddialar arasında.

 

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