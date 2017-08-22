Dizileri bir oturuşta izlemek insanları zombiye dönüştürüyor

Dizileri sezon olarak veya çeşitli dizilerden bölümleri tek oturuşta izlemenin insanların uyku kalitesini önemli ölçüde bozduğu, bu kişileri tepkileri körelmiş ve uykusuzluk sıkıntısı çeken “zombilere” dönüştürdüğü belirtildi.

Journal of Clinical Sleep Medicine dergisinde yayınlanan makaleye göre Belçika’nın Leuven Katolik Üniversitesi’nden Liese Exelmans, konuyla ilgili şöyle bir açıklama getirdi:

"Tek oturuşta izlenebilen “Game of Thrones, The Walking Dead gibi diziler sürükleyici oluyor, sürekli dikkat istiyor ve insanları ekranlara tam anlamıyla bağlıyor. Dizileri bu şekilde izleyen kişilerin ekranda olup bitenlerden, uyumaya çalıştıkları zamana kadar olayları düşünmeye devam eder hale getirecek kadar etkilendiklerini düşünüyoruz."

Ontrava'nın haberine göre, çeşitli ülkelerde yapılan anketler, dizilerin son yıllarda talk show ve diğer eğlence programlarını sollayarak en popüler televizyon programları haline geldiklerini gösterdi.

Nielsen şirketinin istatistiği, en popüler dizilerin her gün on milyonlarca kişi tarafından seyredildiğini ortaya koydu. Araştırma için ankete katılanların yaklaşık 3’te biri, çok sayıda bölüm izledikten sonra birkaç gün ve hatta hafta boyunca uzun süre uyuyamadıklarını ifade etti. Bunun yanında öğrencilerin bunu bildikleri halde uyumayı planlasalar da kendilerini birkaç bölüm daha izlemekten alıkoyamadıkları anlaşıldı.

Araştırmacılar, düşük kaliteli uykunun kişilerin davranışlarını da olumsuz etkilediğini, haftalar boyunca uykusuzluk sorununa yol açtığını, tepki ve hafızalarını körelttiğini, böylelikle dizi hastalarının etraflarında neler olup bittiğinin bilincine varmakta güçlük çeken bir çeşit zombiye dönüştüklerini tespit etti.