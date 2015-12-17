Dizilerdeki bip'lemeler hakkında bilmeniz gereken 4 şey

Hürriyet yazarı Cengiz Semercioğlu, Paramparça dizisinde "o... çocuğu" kelimesinin sansürlenmemesi üzerine başlayan tartışma ışığında dizilerdeki bip'leme sahnelerine ilişkin olarak, RTÜK'te işleyen prosedürler ve yapımcılara düşen görevleri sıraladı.

İşte 4 maddede ‘bip’leme üzerine bilmeniz gerekenler:

1- Dizilerdeki bip'lemeyi RTÜK mü yapar?

- Hayır, dizilerde rakıyı, sigarayı buzlama, küfürlü sözleri bip’leme işleri RTÜK yapmaz. RTÜK bütün yayınları seyirciyle aynı anda televizyonda izler...

2- Yayınlanan küfürden, kanal mı sorumlu, yapımcı mı?

- Bip’leme, buzlama işleri yapımcının sorumluluğundadır, teslim edeceği yayın bandında bütün bip’leme işlerini yapımcı yapar. Bant yayına girmeden önce de kanalın yayın yönetim birimi tarafından izlenip onaylanır...

3- Buna rağmen Paramparça’da hem yapımcının hem de kanalın gözünden nasıl kaçtı bu küfür?

- Diziler çok uzun sürdüğü için muhtemelen son dakika kanal teslim edildi yayın bandı, yapımcının gözünden kaçtı, kanal tarafından da izlenmeden ekrana verildi...

4- Cezayı kim öder?

- RTÜK cezayı yapımcıya değil kanala keser. Uyarı cezasıysa önemli bir şey yok. Para ceza kesildiyse RTÜK kanaldan, kanal da yapımcıdan tahsil eder... Dizi sözleşmelerinde, “Bütün RTÜK cezaları yapımcıya aittir” maddesi vardır...

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