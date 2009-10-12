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Dizilerde kim ne kadar kazanıyor?

Televizyonlarda yayınlanan dizilerin başrol oyuncularının servet gibi kazançları...

12 Ekim 2009 03:00

Televizyonlarda şüphesiz reklam pastasının en büyük dilimine sahip olan ve en çok ilgi çeken yapımlar diziler.

Türkiye’de 70 dizi ekrana geliyor. Reytingleriyle kanal yönetimlerinin yüzünü güldüren bu dizilerin oyuncuları arasında da kıyasıya rekabet var. Ekonomik krizden etkilendiği söylenen dizilerde başrollerin değeri hiç değişmiyor.  Vatan gazetesinin haberine göre en çok kazanan genç kadın oyuncular arasında haftalık bölüm başına 30 bin TL ile zirveyi iki isim paylaşıyor: Beren Saat ve Tuba Büyüküstün... Aşk-ı Memnu’da Bihter’i canlandıran Saat ile “Benim Güzel Meleğim”in başrol oyuncusu Tuba Büyüküstün son zamanlarda yükselişte olan kadın oyuncuların başında geliyor. Erkeklerde ise en yüksek ücreti 60 bin TL ile Kurtlar Vadisi Pusu’nun başrol oyuncusu Necati Şaşmaz kazanıyor.

Kim ne kadar alıyor?

* Beren Saat: (Aşk-ı Memnu) 30 bin TL

* Tuba Büyüküstün: (Benim Güzel Meleğim) 30 bin TL

* Nehir Erdoğan: (Aşk Bir Hayal) 25 bin TL

* Özgü Namal: (Hanımın Çiftliği) 20 bin TL

* Cansu Dere: (Ezel) 15 bin TL

* Necati Şaşmaz: (Kurtlar Vadisi) 60 bin TL

* Kenan İmirzalıoğlu: (Ezel) 45 bin TL

* Kıvanç Tatlıtuğ: (Aşk-ı Memnu) 30 bin TL

* Nejat İşler: (Kapalıçarşı) 25 bin TL

* Bülent İnal: (Bu Kalp Seni Unutur mu?) 25 bin TL

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