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Yaşam

Dizideki kaçırılma sahnesini gerçek sandı; oyuncuyu kurtarmaya çalıştı!

01 Ekim 2020 18:07

Ordu'nun Perşembe ilçesinde çekimleri devam eden bir dizi film sırasında kadının kaçırılma sahnesini gerçek sanan Muzaffer Parlak (78) aniden sete dalıp, oyuncuyu kurtarmaya çalıştı.

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