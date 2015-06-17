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Dizide telefon numarası gözüktü, başı derte girdi

Oyuncu Burcu Kara'nın 24 saat içerisinde binlerce telefon geldiğini söyledi

17 Haziran 2015 18:21

TRT 1'de yayınlanan 'Milat' dizisinde prodüksiyon hatası sonucunda cep telefon numarası yayınlanan Burcu Kara'nın telefonuna 24 saatte binlerce arama geldi.

Dizide Burcu Kara'nın oynadığı 'Gökçe' karakterini aramak için telefonunu çıkaran 'Yağız'ı oynayan İsmail Filiz, arama yaptığı sahne öncesinde telefon rehberinden Burcu Kara'nın ismini dizideki rolü olan 'Gökçe' diye değiştiriyor.

Ekrana da 'Gökçe' diye aradığı numaranın gerçekte Burcu Kara'nın numarası olması ve montajda numara da mozaiklenmeyince, Burcu Kara'nın telefon numarası dizide ekrana geldi.

 

Telefonunu açamıyor

 

Sahnenin ardından Kara'ya 24 saat içerisinde binlerce telefon geldiği öğrenildi. İlk zamanlarda hayranlarının telefon numarasını nereden bulduğunu anlamayan Kara, durumu daha sonra fark etti.

Telefon numarasını değiştirmeyi düşünen Kara, bu fikirden vazgeçerek telefon rehberinde kayıtlı olmayan kimsenin aramasını cevaplamıyor.

Milat dizisindeki o bölümü izlemek için tıklayın.

 

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