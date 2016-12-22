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Dizi setindeki kavga yargıya taşındı, Selen Soyder işe korumayla gidiyor!

'Hangimiz Sevmedik' dizisinin başrol oyuncuları Selen Soyder ile Can Yaman sette kavga etmişlerdi

22 Aralık 2016 13:39

TRT 1 ekranlarında yayınlanan 'Hangimiz Sevmedik' dizisinin setinde rol arkadaşı Can Yaman ile kavga eden Selen Soyder, sete korumayla gitmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde sette tartışma yaşayan ikilinin, birbirlerine bardak fırlattığı gündeme gelmişti.

Sette yaşanan kavgayı eşi Oren Fransez’e de anlatan Selen Soyder olası yeni bir kavga ve darp olayına karşı sete korumayla gitmeye başladı.

Can Yaman’ın da yakın çevresine “Selen Soder’in çalışıp da ortalığı karıştırmadığı set mi var?” dediği ve konunun bir an önce kapanmasını istediği öğrenildi.

Can Yaman

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TRT 1Hangimiz Sevmedik dizisiSelen Soyderbardak fırlattıkorumasetCan Yaman

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