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Dizi setinde fiziksel ve sözlü taciz suçlaması yönetilmişti; yapım şirketinden ‘Ufuk Bayraktar’ açıklaması

02 Ağustos 2020 08:25

Dayı” filminin setinde çalışan makyöz Alev Ünal Nayır ve kuaför Metin Tektaş oyuncunun fiziksel ve sözlü tacizine uğradığını belirtti. Sinema Televizyon Sendikası, Nayır ve Tektaş’ın yanında olduklarını belirten bir açıklama yayınladı. Ubay Film Yapım ve Zyef Film Yapım iddiaları yalanladı. 

Taciz iddiasına ilişkin “Dayı”nın yapımcılığını üstlenen Ubay Film Yapım ve Zyef Film Yapım açıklama yaptı. 

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Ufuk Bayraktar’ın 9 yaşındaki kızı sete misafir olarak gelmiştir. Erkek kuaför, Bayraktar’ın kızı yanından geçerken tanışmadığı halde iletişim kurması üzerine Bayraktar ‘Kızıma izinsiz yaklaşma” demiştir. Olay üzerinden 5 dakika sonra bu kez makyöz, Ufuk Bayraktar ailesiyle otururken küçük düşürücü ve tehditkâr davranışlarda bulunmuştur. Ardından bu asılsız iddiaları ortaya atıp filmde çalışan yüzlerce kişinin ekmeğiyle oynamıştırlar. Hukuki süreç başlatılmıştır.”

TIKLAYIN | Oyuncu Ufuk Bayraktar'a dizi setinde fiziksel ve sözlü taciz suçlaması

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