Dizi çekimine giden kamyonun devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti

İstanbul Sarıyer’de bir dizinin çekildiği alana jeneratör ve ışık taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi de yaralandı.

Kaza, Sarıyer, Zekeriyaköy Mahallesi 1. Cadde’deki kaza saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Bir dizinin çekildiği alana jeneratör ve ışık taşıyan kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada sürücü Kemal Bozdoğan (40) hayatını kaybetti. Yanındaki kişi ise yaralandı.

Yaralı olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kamyonun kaldırılması sırasında trafik bir süre durdu. (DHA)