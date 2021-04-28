Dizi aşkı gerçek oldu; Hande Erçel ve Kerem Bürsin'den sürpriz Maldivler tatili!

"Sen Çal Kapımı" dizisindeki aşkları gerçeğe dönüşen, ilk kez el ele görüntülenen Hande Erçel ve Kerem Bürsin çiftinden sürpriz Maldivler tatili fotoğrafları geldi. İkili, sosyal medya hesaplarından Maldivler’de birlikte çekilmiş pozlarını takipçileriyle paylaşınca kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Hande Erçel ve Kerem Bürsin, rol aldıkları dizinin sezon finali vermesinin ardından Maldivler’e gitmişti. Hayranları tarafından görüntülenen ikilinin baş başa tatil yaptıkları ortaya çıkmıştı.

İkili, Maldivler dönüşü havaalanında el ele görüntülendi. Kerem Bürsin, Hande Erçel’in bu pozunu, "Güzel bir yerde, güzel bir kadınla, güzel bir manzara…" notuyla paylaşmıştı.

Kerem Bürsin, sevgilisi Hande Erçel’le yaptığı Maldivler tatilinden bir kare paylaşarak, "Okyanusun ortasında bir kano ve sadece ikimiz. Mükemmel…" notunu düştü.

Kerem Bürsin’in ardından Hande Erçel’den de paylaşım geldi. Erçel paylaşımına, "Sevincimiz fıskiyelerin patlamasını sağlıyor" notunu düştü.