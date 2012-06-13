Dizel araçların egzoz gazı kansere neden oluyor

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), dizel motorlardan çıkan egzoz gazının asbestos, arsenik ve hardal gazı gibi zehirli gazlar kategorisinde olduğunu ve insanlarda kansere neden olabileceğini açıkladı.

Örgüt yetkilileri, dünyadaki motorlu araç üreticilerini, dizel motor üretimini en kısa zamanda azaltmaya çağırdı. Açıklamayı yapan uzman grubu, dizel egzozunun bilhassa akciğer kanserine neden olduğunu, mesane kanseri ile de ilintili olduğunu bildirdi.

Reuters'in haberine göre bağımsız bir uzman grubu bir hafta boyunca, dizel benzin ve normal benzinin kanser yapma potansiyelini değerlendiren bilimsel sonuçları tartıştı ve bunun ardından karar açıklandı.

Araştırma sonucu dizel benzin egzozunun asbest, arsenik, hardal gazı, alkol ve tütün ile aynı derecede zararlı olduğunu söylüyor.



Sadece otomobillerde yok



Dizel araçlar özellikle Avrupa'nın batısında daha çok kullanılıyor. Ayrıca dizel sadece otomobillerde değil gemi, tren ve güç jeneratörlerinde de kullanılıyor ve insanlar bu egzozu sadece otoyollarda değil işyerlerinde, günlük hayatın bir çok yerinde soluyor.

Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı (IARC) direktörü Christopher Wild, özellikle gelişmekte olan ülkelerin daha büyük risk altında olduğunu belirtti. Çünkü bu ülkeler yeni teknolojiyi kullanmasına rağmen koruyucu önlemler konusunda yıllarca geriden geliyor. Dizel egzozu yaklaşık 20 yıldır IARC tarafından insanlar için 2A tehlike grubunda kanserojen kabul ediliyor.