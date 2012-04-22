‘Diyorlar ki, sen şimdi gidersen ne olacak?’

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, AKP kadrolarının millete hizmet ettikçe büyüyen, millete hizmeti ibadet olarak gören, yaptığı hizmetten, ibadetten dolayı yenilenen, tazelenen bir kadro olduğunu belirterek, ''Çünkü biz tabular üzerine geleceği inşa eden bir parti değiliz. İlkeler üzerine geleceği inşa eden bir partiyiz'' dedi.

'İlkeler üzerine geleceği inşa eden bir partiyiz'

"Bu kadro içinde ben yok, biz var. Biz partimizi kurarken ne dedik? Bir milletvekili üç dönem arka arkaya milletvekili olabilir. Dördüncü dönem ara vermek zorundadır. Ondan sonra tekrar olabilir. Şimdi bazıları diyor ki 'Sayın Başbakan senin şimdi üçüncü dönem, sen şimdi gidersen ne olacak?' Cevabı hazır. Biz fani miyiz? Faniyiz. Her an ölmek bizim için hak mıdır? Haktır. Öldüğümüz anda Ak Parti'nin yöneticileri, delegasyonu ne yapacaksa, onu yapacağız. Bunun cevabı bu. Çünkü biz tabular üzerine geleceği inşa eden bir parti değiliz. İlkeler üzerine geleceği inşa eden bir partiyiz

Ve sürekli yeniliyoruz. İşte geçen seçimlerde, bir öncekini söylüyorum. 160 kadar arkadaşımızı yeniledik, bu seçimde 169 arkadaşımızı yeniledik. Ne oldu? Millet bize daha az mı oy verdi? Bak daha oy fazla veriyor. Mesele ne? Mesele ilkeler, bu ilkelere sahip çıkacağız. Bunların arkasında duracağız. Milletvekili adayı olmadın ne yapacaksın? Milletvekili adayı olmadın diyelim ki Tayyip Erdoğan, diyelim ki Bülent Arınç, bizler böyle evimize çekilip yan gelip, yan mı yatacağız? Hayır, yine partimizin emrindeyiz, partimiz bize ne derse onu yapacağız. 'Git Anadolu'da konferans ver' konferans vereceğiz. 'Git Think tank da çalış' orada çalışacağız. 'Sempozyumlara, panellere katıl' oralara katılacağız. Niye? Biz bu ülkede bir evrimin, devrimin öncüleriyiz bunu yapıyoruz, bunu yapacağız.”

Bu ülkeyi 3.5 terörüste teslim etmeyiz

Konuşmasında terör olaylarına da değinen Erdoğan, ""Biz 3,5 teröriste bu ülkeyi asla ve kat'a teslim edemeyiz. Ve bu sonuna kadar onurlu yürüyüş sürecektir, gidecektir ve 780 bin kilometrekarelik vatan topraklarını inşallah en ideal seviyeye getireceğiz" ifadesini kullandı.

Erdoğan, Ak Parti Bursa İl Kongresi'nde, terör örgütünün de BDP'nin de şiddetin bir çözüm olmadığını görmek zorunda olduğunu belirtti.

Erdoğan, şunları söyledi:

"Şiddet, bölgeye kandan, gözyaşından, acıdan başka hiçbir şey getirmedi. Geçen açıkladım. Terör örgütü silah bırakmadıkça, bu operasyonlar sürecektir. Askerimiz de polisimiz de inlerine varıncaya kadar bu operasyonlar sürecektir. Ancak silah bırakıldığı anda o zaman da güvenlik güçlerimiz bu operasyonlardan vazgeçer. Hiçbir zaman güvenlik güçlerimizin operasyon diye bir derdi yok. Güvenlik güçlerimizin tek görevi var. Nedir? Milletimizin can, mal güvenliğini sağlamaktır, vatanın sınırlarını korumaktır."

Salondakilere, “Müsaade ederseniz ben şu ceketimi bir çıkarabilir miyim” diyen Başbakan Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Şiddet, bölgede yoksulluğu körükledi, işsizliği körükledi, bölgenin kalkınmasının önündeki en büyük engel oldu. Biz, Ak Parti hükümetleri olarak, 9,5 yıl boyunca bir yandan bu terörle kararlı şekilde mücadele ettik, bir yandan da şiddetin adeta esir aldığı bölgeyi kalkındırmanın mücadelesini verdik. Bölgede özel sektör yatırımı yok. Neden? Terör. Özel sektör gidip de orada yatırım yapmıyor terörden dolayı. Fakat terör ve teröristler çekildiği anda bilesiniz ki en azından bölgenin insanları süratle burada yatırımlarına başlayacaktır. Şimdi biz Hakkari'de, Yüksekova'da havaalanı yapıyoruz. Düşünebiliyor musunuz? Havaalanının temel atma törenine oradaki vatandaşı göndermiyorlar. 'Gitmeyeceksiniz' diyorlar. Bu havaalanı kimin için yapılıyor? Bu Hakkari için, Yüksekova için yapılıyor. Önünü kestiler, tabii biz temeli attık çalışma devam ediyor. İnşallah önümüzdeki yıl sonuna kadar bitirmeyi hedefliyoruz. Aynı şekilde Şırnak'ta havaalanı temeli atacağız, engellemeye çalıştılar. Iğdır'da aynı şey oldu. Yollarda aynı şeyler oluyor. Müteahhit firmaların bütün dozerlerini, iş makinelerini yakıyorlar vesaire. Bütün bunlara rağmen bu mücadele devam ediyor."