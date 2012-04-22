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Erdoğan: Doktora dayak cinayet kadar insanlık dışı

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Bursa İl Kongresi'nde konuşma yaptı

22 Nisan 2012 18:41

BDP'li vekilin doktora yönelik saldırısını yorumlayan Başbakan Erdoğan, "Doktora yönelik darp girişimi de en az Gaziantep'teki olay kadar menfurdur. En az o cinayet kadar insanlık dışıdır" dedi.
 
Erdoğan, Gaziantep'te bir hasta yakını tarafından öldürülen Dr. Ersin Arslan'ı rahmetle anarak, ''Van'da vuku bulan, hem de isminin önünde milletvekili sıfatı bulunan bir şahsın, doktora ve başhekime yönelik darp girişimi de en az Gaziantep'teki olay kadar menfurdur. En az o cinayet kadar insanlık dışıdır. BDP'li bu milletvekilinin doktorumuza ve başhekimimize yönelik saldırısını da lanetliyorum, şiddetle kınıyorum'' dedi.

Terör örgütü silah bırakmadıkça operasyonların süreceğini belirten Erdoğan, "Silah bırakıldığı anda güvenlik güçleri operasonlardan vazgeçer. 3.5 teröriste bu ülkeyi teslim edemeyiz" diye konuştu.

BDP Milletvekili Özdal Üçer'in darp ettiği doktor Oğuz Eroğlu bir haftalık rapor almıştı. Doktora geçici süreyle polis koruması da verildi.

 

'Masadan kalkmayız'


Yeni anayasa çalışmalarıyla ilgili de konuşan Erdoğan, ''Anayasa çalışmalarında AK Parti grubu ekibi masadan kalkmaz, bunu böyle biliniz. Baktık ki olmuyor, biz deriz 'Hanginizle bunu yapabiliriz, buyurun gelin sizle yapalım'. Biz bugüne kadar hep uzlaşmacı olduk, gene oluruz'' dedi.


'Hakaret edeceksen gel bana et'


Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'den, camilerin ahır yapılması konusu ile ilgili cevap istediğini belirterek, ''Onur, monur, vesaire gibi laflarla cevap istiyor. Bu ifadeyi Diyanet İşleri Başkanımıza kullanacak kadar maalesef sen edepten, adaptan uzaksın. Onu gel benim için kullan. Ben iddia ile söylüyorum, kısa zaman sonra belgelerini de önüne koyacağım. Senin zihniyetin, senin geçmişinde camilerin ahır olarak kullanılması var. Bu konuda hakaret edeceksen gel bana et, senin dilinden ben anlarım. Diyanet İşleri Başkanımızın adabı buna müsaade etmez'' dedi.

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